Grad pocisków spadł na Rosjan. BM-27 Uragan w akcji

Mocne uderzenie Ukraińców na rosyjskie pozycje pod Zaporożem. Do sieci trafiło nagranie mieszkańca jednej z wsi pod miastem, który przypadkiem natknął się na operację obrońców Kijowa. Gdy zobaczył, co się dzieje wyszedł ze swojego auta i zaczął nagrywać potężny ostrzał przy użyciu systemu artylerii rakietowej BM-27 Uragan. Salwa z radzieckiej broni została wymierzona na dwa obozy rosyjskich okupantów w okolicach Zaporoża, gdzie miały znajdywać się wojskowy sprzęt i amunicja. Z tego typu wyrzutni użytej do ataku mogą być wystrzeliwane pociski rakietowe kalibru 220 mm, a nawet rakiety zawierające aż 51 kg materiału wybuchowego. Rosjanie byli bez szans.