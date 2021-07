Sprzeciw Porozumienia wobec Polskiego Ładu. Gowin straci posadę w rządzie?

Porozumienie Jarosława Gowina nie chce zgodzić się na niektóre zapisy Polskiego Ładu, czyli programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, który ma napędzić Polskę gospodarczo i społecznie po pandemii COVID-19. - Nie podważamy zasadności Polskiego Ładu. Kierunek jest dobry: wyższa kwota wolna od podarku, drugi próg podatkowy itd. Są jednak szczegóły, które należy dopracować. Chcemy, aby mniej zarabiający Polacy mieli mniejsze obciążenia podatkowe, ale żeby nikt nie miał przy tym wyższych obciążeń. Walczymy z pandemią i nie możemy sięgać głębiej do kieszeni Polaków - mówił w programie "Newsroom WP" Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia. Podkreślił, że Jarosław Gowin już raz ze względu na swoje przekonania zrezygnował ze stanowiska w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Było to przy okazji tzw. "wyborów kopertowych" w 2020 roku. Czy tym razem ten scenariusz może się powtórzyć? - Nie jesteśmy przyspawani do stołków - podkreślił Strzeżek.