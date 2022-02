Gowin: Polski Ład to podatkowy Frankenstein

Prezes Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin pod koniec stycznia wrócił do polityki do kilkutygodniowej przerwie. - Pogłoski o mojej śmierci okazały się mocno przesadzone. Wróciłem wzmocniony i gotowy do walki - komentował w "Kropce nad i" na antenie TVN24.