Gowin: Kaczyński wykorzystuje narodowców do eskalowania napięcia z UE

Jarosław Gowin w programie "Tłit WP" został zapytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość finansowo oraz politycznie wspiera nacjonalistów z Robertem Bąkiewiczem na czele. - To bardzo wygodne dla Jarosława Kaczyńskiego mówić i robić nie własnymi ustami, nie własnymi rękami. Kaczyński jest odległy od tego typu endeckiego nacjonalizmu, natomiast wykorzystuje te środowiska do eskalowania napięcia na linii Polska - Unia Europejska - ocenił Gowin. Jego zdaniem PiS wykorzystuje środowisko narodowców także do trzymania na wodzy Konfederacji. Co prawda partia nie wyklucza przyszłej współpracy parlamentarnej, ale Kaczyński uważa ugrupowanie Krzysztofa Bosaka za prorosyjskie. Czy PiS będzie nadal przekazywał miliony złotych na działalność nacjonalistów? - Jeżeli taki będzie interes polityczny PiS, to tak zostanie. Jestem zwolennikiem pluralizmu jeśli chodzi o finansowanie, ale nie powinno się finansować organizacji skrajnie radykalnych - podkreślił polityk.