Gowin bezwzględny dla Morawieckiego. "PiS zmieniło go na gorsze"

- Nie żałuję tych sześciu lat. Żałuję tylko tego, że PiS, zamiast ewoluować w kierunku klasycznej, umiarkowanej, zachodnioeuropejskiej centroprawicy, stał się partią ulegającą w sprawach gospodarczych jakimś mirażom radykalnie socjalistycznych rozwiązań podatkowych. Bo podniesienie podatków o 50 proc. to jest rozwiązanie bez precedensu. Nigdzie w żadnym cywilizowanym kraju czegoś takiego nie było - powiedział były wicepremier Jarosław Gowin. Polityk dodał, że to również dzięki niemu Mateusz Morawiecki w 2018 roku objął stanowisko szefa rządu. - Liczyłem na to, że Mateusz Morawiecki zmieni PiS. Niestety to PiS zmienił Mateusza Morawieckiego. W mojej ocenie na gorsze - oświadczył. Gość programu "Tłit" WP zapewnił, że będąc już poza rządem, Porozumienie będzie nadal starać się działać ponad podziałami. - W PiS jest wielu wspaniałych ludzi, są pewne koncepcje programowe warte moim zdaniem poparcia - oświadczył. Dopytywany o konkretne nazwiska Gowin odparł, że ich wymienienie prawdopodobnie oznaczałoby dla tych osób "pocałunek śmierci". W jego ocenie "standardy polskiej polityki bardzo spsiały".