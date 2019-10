Gorzów Wielkopolski. Tajemnicza śmierć 15-latki. Wstępne wyniki sekcji zwłok

Dramat w Gorzowie Wielkopolskim rozgrywał się od zeszłego tygodnia, gdy 15-latka trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Po dwóch dniach na OIOM-ie zmarła. Nikt nie wie, co doprowadziło do śmierci nastolatki. Są już wyniki sekcji zwłok.

Gorzów Wielkopolski. Dziewczynka zmarła po dwóch dniach na OIOM-ie (WP.PL)

Od kilku dni lekarze i sanepid próbują ustalić przyczyny tajemniczej śmierci 15-latki w Gorzowie Wielkopolskim. Wszyscy bezradnie rozkładają ręce. - Do tej pory nie miałam z takim przypadkiem do czynienia - mówi Dorota Konaszczuk z Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim.

W środę przeprowadzono sekcję zwłok 15-latki. Jak powiedział Polsat News Roman Witkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie, jej wyniki nie wnoszą niczego nowego do sprawy. Sekcja potwierdziła jedynie, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Stwierdzono też ogólnoustrojowe zakażenie organizmu.

Przypomnijmy, że do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) trafiła ponad tydzień temu trzyosobowa rodzina. Wszyscy mieli objawy zatrucia pokarmowego po zjedzonym obiedzie. Dostali leki i zostali wypuszczeni do domu. Jednak u matki i córki objawy nie mijały. Wróciły na SOR w środę 23 października - relacjonuje sprawę portal polsatnews.pl.

Podczas wizyty u nastolatki nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Dziewczyna była reanimowana przez godzinę. Przez dwa dni była na oddziale intensywnej opieki medycznej. W piątek jej stan się pogorszył. Nastolatka zmarła tego samego dnia. Jej matka miała podobne objawy, ale kobietę udało się uratować.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. sprowadzenia zagrożenia zdrowia i życia. Przesłuchany został także ojczym zmarłej dziewczynki.

