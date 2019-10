Gorzów Wielkopolski. 15-latka zmarła w szpitalu. Przyczyna śmierci nieznana

Nastolatka w ubiegłą środę trafiła w ciężkim stanie do gorzowskiego szpitala. Przez dwa dni przebywała na OIOM-ie. W piątek jej stan się pogorszył. Zmarła tego samego dnia. Lekarze i sanepid bezradnie rozkładają ręce.

15-latka trafiła na SOR w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) z objawami zatrucia pokarmowego. Wiadomo, że zjadła obiad. Zatruło się również dwoje członków jej rodziny. Wszyscy dostali leki i wrócili do domu. W ubiegłą środę objawy nie minęły i matka z córką ponownie wróciły do szpitala - relacjonuje sprawę portal polsatnews.pl.

Nie wiadomo co było przyczyną śmierci 15-latki. Lekarze i sanepid bezradnie rozkładają ręce. - Do tej pory nie miałam z takim przypadkiem do czynienia - mówi Dorota Konaszczuk z Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej spawie prowadzi prokuratura. Przesłuchany ma zostać ojczym zmarłej dziewczynki.