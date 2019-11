Gorzów Wielkopolski. Areszt tymczasowy za napaść dla 5 napastników

Grupa mężczyzn wtargnęła do mieszkania 30-latka, zaatakowała go i postrzeliła. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dziewięć osób. Pięć z nich trafiło już do aresztu tymczasowego.

Gorzów Wielkopolski. Czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratury. (Policja)

Napad w mieszkaniu przy ul. Mikołajczyka miał miejsce w piątek. Kilku zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn zniszczyło drzwi wejściowe, wtargnęło do środka i zaatakowało przebywającego tam 30-latka.

Ofiara ataku trafiła do szpitala z raną postrzałową. - Decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim powstała specjalna grupa operacyjno-śledcza. Do działań zaangażowano policjantów kilku pionów - relacjonuje Marcin Maludy z lubuskiej policji w rozmowie z TVN24.

Funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie aż 9 osób. To mężczyźni w wieku od 20 do 39 lat. Są powiązani ze środowiskiem kibicowskim. Zabezpieczono przy nich między innymi siekierę i broń.

Pięciu z nich usłyszało zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi im nawet kara dożywotniego więzienia. We wtorek sąd przychylił się do wniosku prokuratora o aresztowanie ich na trzy miesiące. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconego im przestępstwa.

Z kolei trzech kolejnych mężczyzn usłyszało zarzuty utrudniania postępowania przygotowawczego - zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

Policja wciąż wyjaśnia okoliczności zdarzenia i bada sprawę. Czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.