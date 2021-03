Gorzkie słowa dyspozytora pogotowia. Mówi wprost o "zapaści służby zdrowia"

Wiele zakażeń, przepełnione szpitale, a karetki jeżdżą z pacjentami dosłownie odbijając się od drzwi szpitali. Prawdziwe urwanie głowy mają dyspozytorzy medyczni. – Jeśli chodzi o system ochrony zdrowia on całkowicie w tej chwili padł – stwierdza Adam Piechnik, ratownik medyczny i dyspozytor. – Znakomita część ambulansów nie jest dostępna tam, gdzie jest konieczna, bo jest zajęta transportem. To się dzieje w całej Polsce. Sam woziłem pacjentów spod Warszawy do Pułtuska – zauważa medyk. Więcej w materiale wideo.

