Gorzka ocena ministra Błaszczaka. "Kompletnie niesamodzielny"

Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski ocenił pracę aktualnego szefa MON Mariusza Błaszczaka. - On dużo mówi. To wszystko jest takim załatwianiem spraw konferencjami prasowymi. Do najdrobniejszej rzeczy muszą być flagi i mównica - stwierdził gość WP. - Dźwiga odpowiedzialność za siedem lat zaniechań modernizacji Macierewicza i jego. Teraz kupuje szybko, na potęgę. Próbuje nadrabiać zaległości. To jest okej, że zawsze trzeba wyciągać wnioski, ale pamiętamy o przeszłości - dodał polityk Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Tomasza Siemoniaka Mariusz Błaszczak jest "kompletnie niesamodzielny". Rozmówca Patryka Michalskiego nawiązał do wpisu ministra obrony narodowej na Twitterze dot. patriotów. - Potem się okazało, że to nic nie znaczy. Prezes Kaczyński mówi jedno zdanie i wszystko się odmienia. Jest niesamodzielny - jak premier Morawiecki i wszyscy inni - stwierdził Siemoniak. - Nie wyobrażam sobie, żeby minister uległ wpływom. Rozumiem, że jest jego patronem, mentorem, ale niech podejmie dyskusję. Niech pokaże, że coś może i ma minimum charakteru - kontynuował polityk.