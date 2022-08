Górski Karabach kolejnym szczeblem "drabiny eskalacyjnej". "Wojna informacyjna jest w interesie Rosji"

Jak zaznacza, "obserwując to, co się dzieje teraz w Górskim Karabachu, trzeba byłoby się cofnąć do końcówki marca 2022". - Wówczas m.in. siły Azerbejdżanu zajęły na pograniczu Górskiego Karabachu jedną z wiosek. Działo się to już w trakcie wojny Rosji z Ukrainą. Jak twierdzili Ormianie, wkroczono bezprawnie, Azerowie twierdzili natomiast, że domykają - zgodnie z umowami - obszary działania. Wówczas też był ostrzał, zginęło kilku żołnierzy, prowadzone były różnego rodzaju negocjacje. W pewnym momencie się to zamknęło - wspomina ekspert.