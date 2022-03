Górski Karabach. Konflikt na Kaukazie: Rosja się przeliczyła, wycofała większość sił

Rosja gra na dwie strony

Rosjanie są głównymi dostawcami uzbrojenia dla obu stron wojny. Zwłaszcza dla biedniejszej Armenii. Azerbejdżan korzysta jeszcze z dostaw tureckich i izraelskich. To niezwykle ważny partner zwłaszcza dla Turcji, która próbuje zaznaczyć swoją pozycję w regionie. Do tego od czasu do czasu włączają się Stany Zjednoczone, które nie chcą dopuścić do wzrostu znaczenia Rosji w newralgicznym rejonie świata.