Górski Karabach. "Cały naród ma się stać potężną armią"

Ze względu na ofensywę azerskich wojsk w patetyczne tony wpadł przywódca Górskiego Karabachu Arajik Harutiunian. W przemowie do narodu powiedział, że "czas aby cały naród stał się potężną armią". Może to oznaczać, że pomimo mediacji prowadzonych przez Moskwę i Paryż konflikt wcale nie zmierza do wygaśnięcia, a wręcz przeciwnie - do jeszcze większej eskalacji.