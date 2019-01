Górnik z Polkowic uratowany

Szczęśliwy finał akcji poszukiwawczej w kopalni Rudna w Polkowicach w Dolnośląskiem. Ratownikom udało się dotrzeć do ostatniego zaginionego górnika po silnym wstrząsie. Mężczyźnie nic się nie stało.

Dyrekcja kopalni poinformowała, że górnik został odnaleziony ok. godz. 14:25. Znajdował się w maszynie, która ochroniła go przed urazami po wstrząsie.

Po niezwykle silnym wstrząsie pod ziemią zostało uwięzionych 14 górników. 11 górników opuściło kopalnię o własnych siłach. Siedmiu musieli pomóc ratownicy - podczas wstrząsów odnieśli obrażenia. Rannych przewieziono do szpitali w Lubinie, Głogowie i Legnicy.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, jeden z najciężej rannych górników, 50-letni mężczyzna, doznał obrażeń wielonarządowych. Trafił do szpitala w Legnicy, skąd śmigłowcem został przetransportowany do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu