Górnicy rozważają strajk. "Nie pozwolimy, żeby znowu nas niszczyli"

Załoga Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze protestuje przeciwko obniżeniu nagród z okazji Barbórki. Górnikom nie odpowiadają również nowe zasady użytkowania zmodernizowanej cechowni. Kopalnię we wtorek odwiedzi prezydent Andrzej Duda.

Jak informuje portal infobrzeszcze.pl, pracownicy kopalni "czują się oszukani" przez zarząd spółki Tauron Wydobycie S.A. i rozważają strajk. Pierwszym powodem mają być niższe premie barbórkowe oraz 14. pensje, a także niejasny sposób ich naliczania. W piśmie do dyrekcji spółki górnicy podkreślają, że jej działania powodują "odejścia pracowników do innych zakładów pracy, pogarszają bezpieczeństwo pracy i tym samym będą znacząco wpływać na funkcjonowanie kopalni”.

Pracownikom kopalni w Brzeszczach nie podoba się również fakt, że nie mogą korzystać z cechowni w ubraniach roboczych. - Nie pozwolimy, żeby znowu nas niszczyli. Cechownia służy do podziału zadań dla górników, a nie dla podziału ludzi. Jak można górników wyganiać z cechowni, bo są brudni? - mówi jeden z górników.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 4 grudnia na oficjalną Barbórkę grupy Tauron przybędą prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier Beata Szydło. W związku z napiętą atmosferą wokół kopalni, pojawiły się głosy nawołujące do bojkotu uroczystości. - Skoro nie możemy w ubraniach roboczych korzystać z cechowni, to niech Andrzej i Beata łamią się tam opłatkiem z ludźmi czystymi i pachnącymi w garniturach. My złożymy sobie życzenia na pomostach - stwierdził pracownik kopalni.