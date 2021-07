Górale nie chcą się szczepić? Wiceminister bije na alarm i mówi o lockdownie

Gmina Lipnica Wielka oraz Biały Dunajec w powiecie nowotarskim mają jedne z najniższych poziomów wszczepienia przeciw COVID-19 w całym kraju. Dlaczego mieszkańcy tych regionów - górale - nie chcą przyjąć szczepionki? O tę sprawę był pytany Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, pracy i technologii z Porozumienia. - Jest to niekorzystne zjawisko, apelowaliśmy o to, aby jak najwięcej osób zaszczepiło się zwłaszcza w kontekście spodziewanej jesiennej czwartej fali. Jeżeli się okaże, że te wszystkie lockdowny, które mogą nastąpić na jesieni, będą zregionalizowane, czyli będą przypisane do powiatów, to wtedy niestety takie regiony jak Podhale będą w pierwszej kolejności podlegały lockdownowi. Nie ma chyba gorszego scenariusza dla Podhala, czy innych regionów turystycznych - mówił w rozmowie z Agnieszką Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wspomniał też o tym, że niektórzy mieszkańcy powiatu nowotarskiego mogli przyjąć szczepionkę poza granicami Polski. Więcej w materiale wideo.