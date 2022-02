Gorący kartofel. Fucha w Ministerstwie Finansów nie kusi, choć faworytka już jest

Odmowę dołączenia do rządu tłumaczyła na kilka sposobów. - Po pierwsze, argumentowała, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wciąż jest wiele do zrobienia. Po drugie, doskonale zdaje sobie sprawę, że wejście do Ministerstwa Finansów to koniec pewnej epoki. To już polityka i liczne wewnętrzne rozgrywki. A ona czuje się urzędnikiem państwowym - mówi Wirtualnej Polsce jeden z współpracowników.