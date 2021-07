Gorąco w Senacie USA. Dr Anthony Fauci oskarżony o kłamstwo

USA. Starcie w Senacie. "Jeśli ktoś kłamie, to pan"

- Senatorze Paul, nigdy nie skłamałem przed Kongresem i nie przypominam sobie wypowiedzi, którą pan przytoczył. Badania, na które się pan powołuje zostały szczegółowo zrecenzowane przez ekspertów na każdym ich szczeblu i nie stwierdzono, by miały one przyczynić się do wzmocnienia funkcji transmisyjnej koronawirusa - odpowiedział Fauci. - I chciałbym oficjalnie powiedzieć, że nie ma pan pojęcia, o czym pan mówi - dodał.