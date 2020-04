WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze sejm + 2 elżbieta witekjoanna scheuring-wielgus 1 godzinę temu Gorąco w Sejmie. Spięcie między posłanką a marszałek - Jakim trzeba być podłym człowiekiem, by teraz, kiedy zmagamy się z szalejącą zarazą, wyciągać z szuflady projekty łamiące prawa człowieka?... Rozwiń jakim trzeba być podłym człowiekie … Rozwiń Transkrypcja: jakim trzeba być podłym człowiekiem a my właśnie teraz wmawiam wmawiać ludziom że projekt o oszukańczy tym tytule stoppedofili jest najbardziej palącym problemem w Polsce projekt w którym do worka z hasłem pedofilia wrzuca się nauczycieli lekarzy edukatorów seksualnych i oczywiście gejów na punkcie w których pisma jakąś fiksacje pytanie mam takie z jakiej choinki państwo się urywa liście że pod obrady dajecie projekt który mówi o tym o szalejącej zarazie i o tym żeby zakazać aborcji po co wprowadzać A te projekty pod obrady Szanowni państwo nie ma sensu mówić o tym projekcie który dzisiaj jest przedstawiony bo ten projekt to stek bzdur szanuję tych którzy się pod pisali ale te osoby które Podpisały się pod tym zostały zmanipulowane bo w projekcie stop pedofili nie ma ani pół słowa o walce z pedofilią jest za to Mowa o tym aby nad zamykać te osoby które informują dzieci o złym dotyku o tym czym jest HIV Czym jest rzeżączka Czym jest bezpiecznie uprawiany seks i Jak uniknąć niechcianej ciąży projekt nie walczy z pedofilią a z edukacją seksualną ten projekt zawraca Polskę do Mroków średniowiecza ten projekt gloryfikuje zabobony a l i rzetelną i naukową wiedzę ten projekt to Gniot absurdów jego miejsce jest po prostu w koszu i ten projekt uderza w bezbronność dzieci bo dziecku jak nikomu potrzebna jest wiedza o złym dotyku i że ksiądz wujek brat ojciec i sąsiad ani nikt inny nie ma prawa dziecka wykorzystywać dlatego lewica składa odrzucenie tego projektu W pierwszym czytaniu i jedno jeszcze zdanie jakim trzeba być draniem aby grać w tym wszystkim i właśnie teraz podczas pandemii groźnego wirusa wkład projekty które walczą z prawami człowieka i jakim trzeba być draniem i potem człowiekiem panie Kaczyński pani Witek pani poseł przed chwileczką przysłuchiwał się przy tamtym to jak pani była bardzo przerażona i zdegustowana sposoby wypowiedzi przez jego sposób Konfederacji to co pani w tej chwili zrobiła ja się dowiedziałam że jestem podłym człowiekiem draniem a pani z bar uważna imię rozważna trzeba było słuchać pani poseł na początku posiedzenia sejmu kiedy tłumaczyłam bardzo wyraźnie że te projekty muszą być procedowana nie ma pani nie nie będzie po pierwsze po pierwsze Proszę mi dać dokończyć pani obowiązki mnie słuchać Po lewej marszałka proszę zajrzyj do regulaminu w tej chwili mówię ja a pani proszę żeby wysłuchała tego proszę że pani tego nie słucha pani na początku kiedy tłumaczyłem że musielibyśmy złamać ustawy oprocentowaną obywatelskich projektów gdybyśmy nie dali ich na dzisiejszym posiedzeniu sejmu dlaczego dlatego że poprzedni posiedzeniach pani właśnie projektami rządowymi dotyczącymi walki z pandą miał koronawirusa jeżeli to do pani nie dotarło to proponuję że pytanie od słuchała to co mówiłam dzisiaj rano kilkukrotnie tutaj na tej sali i bardzo panią proszę i bardzo panią proszę nie A pani może nie przekazuje dopuszczam pani do głosu Bardzo proszę jeżeli chce kontynuować pani pani poseł pani proszę pani poseł pani poseł Proszę usiąść na miejsce Proszę usiąść na miejsce nie dyskutować ze mną nadużywa pani mojej cierpliwości naprawdę pani regulaminu jeżeli Pani się jeżeli Pani się nie uspokoi wyklucza panią z obrad to jest skandaliczne zachowanie pani obraża ludzi w tej izbie pani obraża ludzi nie chodzi Pani nie jest w stanie mnie obrazić ale pani się denerwuje że ktoś tutaj swoje poglądy prezentuje a pani co przed chwileczką zrobiła to jest skandaliczne pani poseł i zastosuje tutaj wobec pani bo to nie może ujść bezkarni takie zachowanie Na sali plenarnej wyzywanie marszałka sejmu i innych postów od brani od kłamców od oszustów od podłych ludzi To jest po prostu skandaliczne niedopuszczalne a