Gorąco w Sejmie. Posłowie dyskutowali o kryzysie na granicy

- Z kuluarów Sejmu dochodziły głosy, że jest szansa, że dziś zmienicie swoje zdanie, podejście do pograniczników. Co takiego się stało, zadzwoniła teściowa Tuska, czy on sam? - zwrócił się polityk PiS do posłów opozycji, dziękując jednocześnie polskim służbom za ochronę granicy. Z sejmowych ław słychać było okrzyki: "Niech pan się idzie wyspać!".