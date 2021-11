Unia Europejska będzie budować siły zbrojne? "Jest w niebezpieczeństwie"

Unijna armia w 2025 roku?

Jednym z najciekawszych punktów dokumentu jest propozycja utworzenia pięciotysięcznych sił zbrojnych do 2025 roku. Na kontyngent mieliby się składać wojskowi z różnych krajów unijnych. Mieliby oni reagować w przypadku kryzysów, bez konieczności angażowania USA. Siły mogłyby też podejmować akcje podobne do niedawnej ewakuacji sojuszników z Afganistanu, którą kraje prowadziły na własną rękę lub interweniować przy przypadku akcji podobnych do obecnego kryzysu przy granicy z Białorusią. Josep Borrell ocenił, że Unia mogłaby wówczas udzielać wsparcia eksperckiego.