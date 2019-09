Gorąco w Parlamencie Europejskim. Debata o praworządności

Debata o praworządności w Parlamencie Europejskich budzi ogromne emocje. Kilkakrotnie podniesiono temat afery w Ministerstwie Sprawiedliwości, a Beata Kempa pouczyła moderatora dyskusji, by nie pokrzykiwał na kobiety.

W Parlamencie Europejskim trwa dyskusja o praworządności. Zgromadzeni politycy podkreślają, że chcą zachowania wolności prasy i słowa, a także zasad w wymiarze sprawiedliwości . Wprost nawiązują do sytuacji w Polsce.

- W Polsce widzimy ataki na społeczności LGBT - powiedziała jedna z europosłanek. Podkreśliła przy tym, że trzeba powiązać przestrzeganie zasad z finansami. Inny polityk mówił o potrzebie zachowania pluralizmu mediów, apelował o "równą wymianę poglądów, a nie zakazy". Padło nawet pytanie o wykluczenie niektórych partii z PE. - Mogę łamać prawo i jednocześnie dostawać unijne pieniądze - nie podoba mi się to - stwierdził jeden z europosłów.

Polscy europosłowie o praworządności w PE

Sylwia Spurek z Wiosny zapytała Timmermansa o to, "jak można by ominąć rząd przy rozdawaniu funduszy". - Jakie będą kolejne kroki komisji ws. Piebiaka? - dodała, nawiązując do afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mówił o niej też Bartosz Arłukowicz.