Gorąco przy granicy z NATO. Rosja rozmieściła bombowce strategiczne

W sierpniu ubiegłego roku w bazie pojawiły się pierwsze cztery bombowce Tu-160. Do października było tam już kilkanaście maszyn typów Tu-95 i Tu-160. Wcześniej stacjonowały one w bazie Engels w obwodzie saratowskim, ok. 600 km od granicy z Ukrainą, ale w grudniu baza ta została dwukrotnie zaatakowana przez ukraińskie drony (w pierwszym ataku Rosjanie stracili dwa Tu-95).