Gorąco na linii Nitras-Mazurek. "Platforma jest bliska dna"

Wizyta Matteo Salviniego budzi niemałe kontrowersje wśród polityków opozycji. Sławomir Nitras porównał spotkanie wicepremiera Włoch z Jarosławem Kaczyńskim "do porozumienia z rządem Mussoliniego". Na reakcję Beaty Mazurek nie trzeba było długo czekać.

- Układ Salvini – Kaczyński, którego celem jest zmiana modelu sprawowania władzy, zmiana obecnego układu sił, zmiana obecnego modelu Unii Europejskiej - dodał Nitras. - Gdybym miał szukać analogii, jakiegoś porównania, to musiałbym powiedzieć, że to jest tak, jak gdyby w latach 30-tych, przed II wojną światową , polski rząd zawierał jakieś tajne porozumienia z rządem Mussoliniego.

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości postanowiła skomentować słowa posła opozycji na Twitterze. "Prymitywna wypowiedź Nitrasa tylko potwierdza, że Platforma jest blisko dna" - uznała Beata Mazurek . Według niej, to "pokazuje deficyt intelektualny i moralny tej partii".

Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Nitras zwrócił się do Mazurek na Twitterze, "namawiając Panią Marszałek, aby zwracała się do posłów z większa dozą kultury". Zapytał się również, czy czuje się "solidnie przygotowana do poważnej dyskusji o historii Europy XX wieku?".