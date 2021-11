Najnowszy raport z granicy. Straż podała liczby

- Na całym odcinku granicy państwowej z Białorusią tylko wczoraj odnotowaliśmy 309 prób nielegalnego przekroczenia granicy. 17 osób zatrzymaliśmy - byli to głównie obywatele Iraku. Dodatkowo wobec 85 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymanych zostało 6 osób - dwóch obywateli Ukrainy, jeden obywatel Uzbekistanu, jeden obywatel Syrii, ale także obywatel Szwecji i obywatel Niemiec - przekazał chor. SG Michał Tokarczyk z sekcji prasowej Komendy Głównej Straży Granicznej w programie "Newsroom" WP. - Na terenie Kuźnicy, po drugiej stronie granicy państwowej, obserwujemy grupę ok. 800 osób, ale mamy świadomość, że ok. 3-4 tys. osób jest gdzieś w pobliżu przez służby białoruskie trzymane, gdzieś może ulokowane w lasach, i czekają na hasło od reżimu Łukaszenki, kiedy mają pomóc w nielegalnym przekroczeniu granicy - podał Tokarczyk. Jak dodał, granicę z Białorusią ochrania w tym momencie ok. 4500 oficerów straży granicznej, ponad 9 tys. żołnierzy Wojska Polskiego oraz kilkuset policjantów.