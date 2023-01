Gorąca dyskusja w studiu. "Ziobro jest polskim szeryfem"

W piątek Solidarna Polska ma spotkać się ws. reakcji prezydenta Andrzeja Dudy na list Zbigniewa Ziobry. - Będzie forma odniesienia do stanowiska pana prezydenta. Oczekujemy, że będzie kompromis między pan prezydentem a panem premierem. Solidarna Polska nie brała udziału w projekcie, który anarchizuje polski wymiar sprawiedliwości - mówił w programie "Tłit" rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Między politykiem a prowadzącym program Patrykiem Michalskim doszło do gorącej wymiany zdań na temat sądownictwa. - Jako polityk wybrany przez moich wyborców nie życzę sobie, by sędzia uprawiał politykę - mówił Jacek Ozdoba. - To wy weszliście z buciorami w sądownictwo - odpowiadał Patryk Michalski. - Minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro jest znany z tego, że jest polskim szeryfem. Ma pan wątpliwość? Polska to kraj, gdzie może mieć miejsce Prokurator Generalny, który stoi po stronie pokrzywdzonych. Wie pan kiedy było piekło kobiet? Kiedy nie było prokuratora generalnego. Nie wiem czy pan wie, że król dopalaczy zlecił zabójstwo ministra i Prokuratora Generalnego? Najbardziej przykrym zjawiskiem jest to, że jest doktryna Neumanna - dodał polityk.

Rozwiń