Gorąca dyskusja o social mediach. "Uderza mnie wasza niewiara w ludzi"

- Ludzie, którzy używają mediów społecznościowych, uważają, że to, co się w nich znajduje, jest prawdą. Ostatnio miałem wiele spotkań dotyczących wojny w Strefie Gazy. Częstym argumentem jest to, że wszyscy kłamią, a prawdą jest to, co widzimy na filmikach w mediach społecznościowych. Te filmiki każdy ogląda głównie takie, jakie podsunie nam algorytm, więc są takie, by potwierdzać opinie, jakie już mamy, co powoduje, że każdy z nas żyje w swoim świecie, w swojej bańce, nie jest konfrontowany z tym, co można nazwać dążeniem do prawdy - mówił Rosiak.