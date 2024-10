Premier o strategii migracyjnej. "Twarda, ale naprawdę humanitarna"

Polska polityka migracyjna. Premier odpiera zarzuty

- Sytuacja na granicy to sytuacja, w której grupy zorganizowane, czasem trenowane przez służby białoruskie, zwożone za pieniądze rosyjskie, białoruskie oraz przemytników ludzi samolotami do Moskwy, Mińska. Tam są postawione tabory autobusów, ci ludzie są zwożeni na granicę, przygotowywani czasami miesiącami po to, by ją nielegalnie przekraczać, powodować konflikty na naszej granicy - zaznaczył premier.