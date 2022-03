Gołąbki pokoju z kałasznikowem. Pałkarze PiS ruszają po zmroku [OPINIA]

- Zastanawiające, że premier chciał ukryć majątek, przepisując jego część na żonę. / - Rząd Morawieckiego zezwala na to, aby na polskie składy węglowe nadal trafiał surowiec z Donbasu. To jawne wspieranie Putina. / - Przez działania rządu Mateusza Morawieckiego do dziś Bruksela nie odblokowała Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. / - Kiedy premier i wicepremier Sasin oddadzą 70 mln złotych, które bezprawnie wydali na wybory kopertowe? / - Spóźnione działania rządu Mateusza Morawieckiego doprowadziły do szalejącej inflacji.