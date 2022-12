Gnu kontra krokodyl. Zaskakujący finał pojedynku

W sieci pojawiło się trzymające w napięciu nagranie z Parku Narodowego Krugera w Południowej Afryce. Turyści natknęli się na scenę, podczas której stado antylop gnu wypoczywało tuż przy niewielkim zbiorniku wodnym. W pewnym momencie jedno zwierzę zostało schwytane przez niewielkiego krokodyla, który gwałtownie wciągnął je do wody. Tam właśnie rozegrała się dramatyczna walka na śmierć i życie między młodą antylopą gnu a krokodylem. Każdy z zawodników walczył zaciekle i z ogromną determinacją. W tle natomiast słuchać było głosy obserwatorów, którzy rejestrowali całe zajście. Wśród dopingu kierowanego wyraźnie w stronę antylopy, można było usłyszeć pełen przerażenia płacz. Gdy już wydawało się, że antylopie uda się uwolnić z paszczy krokodyla i uciec na brzeg, stało się coś niespodziewanego, co niestety szybko przesądziło o wyniku bitwy. Do walczących zwierząt podpłynął jeszcze jeden krokodyl, dużo większy. Nie pytając o zgodę, porwał zdezorientowaną antylopę gnu i odpłynął.