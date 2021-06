Gniezno. 15-latka zmarła na oczach rodziców, w drodze do szpitala

Wszystko zaczęło się w poniedziałek około godz. 22. Gdy rodzice 15-nastolatki pędzili z nią do szpitala, z dziewczyną było już bardzo źle. Między Pawłowem a Mnichowem na drodze do Gniezna napotkali wezwaną przez siebie karetkę. Ratownicy rozpoznali u nastolatki zatrzymanie akcji serca i od razu na miejscu przystąpili do jej reanimacji.