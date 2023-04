Gniew w USA po spotkaniu prezydenta Brazylii z Ławrowem. Jest reakcja

Kirby ostro: "Brazylia papuguje rosyjską i chińską propagandę"

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby natychmiast zareagował, krytykując podejście Brazylii do wojny i to, że jej urzędnicy osobiście spotkali się z Ławrowem i Putinem, podczas gdy ze stroną ukraińską do tej pory rozmawiali tylko telefonicznie.