Wideo Najnowsze pogoda + 2 wiśniowaopady oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Gmina Wiśniowa poszkodowana przez opady. Część mieszkańców jest odcięta od świata Po obfitych opadach deszczu potok Krzyworzeka odciął dojazd do sześciu domów w gminie Wiśniowa (woj. małopolskie). - Woda, zamiast iść korytem,... Rozwiń obfite opady deszczu w weekend spo … Rozwiń Transkrypcja: obfite opady deszczu w weekend spowodowały olbrzymie straty między innymi i tutaj w gminie Wiśniowa ze mną dwójce tej Gminy bogumiłe Pawlak dzień dobry Dzień dobry jesteśmy wyjątkowym miejscu bo No właśnie tutaj droga między innymi odcięła dojazd do domów dokładnie tak w tym miejscu rzeka krzyworzeka kompletnie zmieniła swój zamiast iść korytem wybrała sobie drogę inną czyli drogę którą ludzie dojeżdżają do domu w tym momencie 6 domów w tym miejscu jest odciętych od drogi publicznej to co się staramy zrobić to pewnie widzieli w pierwszej kolejności zapewniamy dojazd No właśnie bo tam są osoby również starsze które zostały odcięte od świata Tak w tym miejscu mamy małżeństwo które jest chora Po prostu chore tak I codziennie musi u nich być pomoc medyczna w tym momencie jest to niezwykle utrudnione dlatego te prace które wykonujemy jak najszybciej czy proste Warka widzę chociażby bo tutaj cały czas sobie pracę trwają mogą to państwo zobaczyć a jak jak wygląda sytuacja w całej gminie bo to jest jedno z wielu miejsc to tak naprawdę tak to jest jedno miejsce ale takich miejsc mamy sporo sporo miejsc jest taki gdzie całe osiedla zostały odcięte od dróg publicznych od cywilizacji i te miejsca są dla nas i musimy w tych miejscach pracę wykonywać i tak się dzieje Rozumiem że sporo pracy teraz przed wami żeby chociaż by zapewnić dojazd tak jak tutaj taki mieszkańcom my byliśmy w jednej z wiosek nie jest daleko nieopodal Stąd gdzie również że została podmyta tak naprawdę jezdnia gdzie ludzie zostali też odcięci od świata sytuacje tutaj są niemalże w każdym miejscu mamy sporo takich miejsc naprawdę sporo my własnymi środkami teraz Staramy się przywrócić komunikację mamy w porozumieniu kilka firm które nieodpłatnie udostępniają nam sprzęt koparki koparkoładowarki samochody transportowe i dzięki temu Staramy się tak na szybko przywrócić komunikację śpiewam że własnymi środkami my całkowicie Nie rozwiążemy problemu żadnego już dzisiaj wysłałem do pana wojewody pismo w tej sprawie żeby nam pomóc finansowo i jak już jest jakaś odpowiedź wojewoda mówił że pomoże w tym momencie odpowiedzi nie ma wysłałem pismo godzinę dwie godziny temu i od razu Potem pojechałem w teren więc Odpowiedzi jeszcze nie ma ale w piśmie też zaznaczyliśmy że szkody że straty w gminie szacowane są na 9 i 5 milionów wymienię mówimy o jednej gminie w tym momencie a jeśli chodzi o domostwa czy wiadomo ile mieszkań domów zostało zalanych Jakie są straty Jeśli chodzi właśnie o zwykłych ludzi i ich dobytek tutaj jest uruchomiona taka szybka pomoc do tych 6000 na dzień wczorajszy mieliśmy ponad 30 wniosku z gminy te wnioski i zbieramy Wysyłamy do do pana wojewody z jego strony Wypłata będzie jak najszybciej z niepokojem pewnie bo Patrzymy z niepokojem ale bez bez paniki to co się wydarzyło w nocy od północy do 4:00 naprawdę ogromna ilość wody która spadła jeśliby padało Teraz ale normalnie to z tym sobie poradzimy na koniec zapytam się bo przed nami wczoraj wizyta prezydenta ale też lepsze wybory czy zdołacie zorganizować się te wybory czy to jakoś wpłynie na organizację tych wyborów w gminie czy nie rzeczywiście nawarstwiło się wybory nas czekają za parę dni powódź w tym samym czasie ale spokojnie tutaj na terenie gminy wybory nie są zagrożone miejsca w których będą nie zostały zalane więc wybory się odbędą w normalnym trybie Dziękuję bardzo za rozmowa ze mną moim państwa gościem był wójt gminy Wiśniowa Bogumił