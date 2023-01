Głupota Rosjan nie zna granic. Z tego nagrania śmieją się wszyscy

Kolejny dowód na głupotę Rosjan na froncie. Do sieci trafiło nagranie z obwodu ługańskiego w Ukrainie, na którym widać nowo zmobilizowanych żołnierzy Putina. Rosjanin nalegał, by jego kolega nagrał go, jak strzela na oślep z granatnika przeciwpancernego RPG-7. Nikt z nich nie pomyślał, że "kamerzysta" nie powinien stać tuż za linią strzału, ponieważ może narazić się na śmierć. Tymczasem zaraz po oddanym strzale ogień z RPG-7 buchnął w twarz mężczyźnie, który nagrywał całe zdarzenie, z kolei siła odrzutu przewróciła go na ziemię. Miał on jednak wielkie szczęście, ponieważ skończyło się jedynie na zadrapaniach. W przypadku, gdyby stał nieco bliżej, nie miałby większych szans na przeżycie. Na nagraniu można zauważyć, że "strzelec wyborowy" nawet nie ruszył na pomoc swojemu koledze, tylko zdezorientowany leżał na ziemi i nie mógł wydusić z siebie słowa. Internauci znów nie mają litości dla armii Putina i w sieci pod tym filmem nie brakuje ironicznych komentarzy. "Oto lekcje z zakresu - jak zastrzelić swojego towarzysza na froncie w wykonaniu Rosjan" - skomentował nagranie jeden z użytkowników Twittera.