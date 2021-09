"Głupie zachowanie". Kosiniak-Kamysz wytyka Andrzejowi Dudzie

Prezydent Andrzej Duda przebywa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Do tej pory spotkał się m.in. z przywódcami Turcji i Brazylii. Spotkania z Joe Bidenem nie było. - To są chyba te kraje, które chcą się spotykać z Andrzejem Dudą. Nie chce się spotykać prezydent USA - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk wytknął też Andrzejowi Dudzie "głupie zachowanie w Warszawie z kanclerz Niemiec". Przypomnijmy, podczas wizyty Angeli Merkel w naszym kraju nie doszło do jej spotkania w urzędującym prezydentem. - Kompletnie niezrozumiałe. To chyba pierwszy raz w historii się zdarzyło. Zrywamy kontakty z naszym najbliższym sąsiadem, który jest naszym największym partnerem gospodarczym. Źle to się skończy. To jest nieumiejętność prowadzenia dialogu, rozmowy, tworzenia trwałych sojuszy - stwierdził Kosiniak-Kamysz. - Cała administracja polska stawiała na Trumpa. Przegrali i nie mogą się z tym pogodzić - podsumował.