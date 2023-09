Główny konkurent Trumpa chce zostawić Ukrainę na pastwę Putina [OPINIA]

Na pierwszy rzut oka jest coś głęboko paradoksalnego w tym, że ktoś taki jak Ramaswamy przemawia do opanowanej przez trumpizm republikańskiej bazy. Jak w "The New York Timesie" zauważyła publicystka Michelle Goldberg, reprezentuje on wszystko to czego starsi, na ogół słabo wykształceni wyborcy Trumpa boją się we współczesnej Ameryce. Jest produktem najbardziej elitarnych instytucji akademickich, kończył Harvard i Yale, był nawet stypendystą fundacji Sorosa. Urodził się w rodzinie imigrantów z Azji Południowej, odniósł wielki finansowy sukces. Nie jest chrześcijaninem, należy do pokolenia millenialsów. Ale, brzmi dalej argument Golderg, cała atrakcyjność Ramaswamy’ego dla trumpowskiego elektoratu polega na tym, że mówi im: "To, co myślicie o elitach i millenialsach to prawda, wiem to z pierwszej ręki".