"Główny hamulcowy zmian". Hołownia ostro o Dudzie

Hołownia ostro o prezydencie

- To przykre, że prezydent konsekwentnie, pod koniec swojej kadencji, odgrywa rolę głównego hamulcowego zmian w RP. Nie wiem jak można odwlekać i nic nie robić z tematem KRS w sytuacji, w których w niektórych sądach nie ma już komu orzekać ze względu na wątpliwości dotyczące statusu sędziów, które w tych sądach zasiadają – mówił Hołownia, nawiązując do prezydenckiego weta. Prezydent kwestionuje sposób przerwania kadencji obecnego składu KRS, który - jak zaznaczano w uzasadnieniu wniosku - budzi wątpliwości co do spełniania zasady trwałości kadencji organu konstytucyjnego.