Głównodowodzący Bundeswehry: Polska robi ogromne postępy

- Polacy rzeczywiście robią ogromne postępy. Kiedy słyszy się, w co inwestują, to sumy są ogromne. Polska jest w trakcie budowy nowoczesnych sił NATO. Ale nie widzę tam żadnej konkurencji, oba kraje należą do sojuszu NATO: jeśli spojrzymy na Polskę i Niemcy jako wspólnotę, to razem z innymi sojusznikami zapewniamy imponujący potencjał odstraszania - podkreślił Eberhard Zorn.