Głosowanie ws. aborcji. "Mamy dyscyplinę"

W piątek posłowie mają głosować nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada dekryminalizację pomocy w aborcji. - Jest mobilizacja. Mamy dyscyplinę klubową. Nie mam żadnej wątpliwości, że każdy powinien dzisiaj być i zagłosować tak, jak trzeba, czyli po stronie kobiet, po stronie prawa do tego, żeby kobiety czuły się bezpieczniejsze - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Tłumaczyła, że projekt dotyczący dekryminalizacji ma pomóc wyeliminować m.in. przypadki, w których matka pomaga nieletniej córce przerwać ciążę, a później musi odpowiadać za to przed sądem. Paweł Pawłowski pytał o stanowisko Andrzeja Dudy, który najprawdopodobniej zawetuje tą ustawę. - Jeżeli w tej chwili ta ustawa przejdzie przez Sejm i przejdzie przez Senat, to jest to bardzo jasny sygnał, że podobna ustawa może przejść przez Sejm i Senat za rok, półtora, kiedy zmieni się gospodarz w Pałacu Prezydenckim. Wierzę, że będzie nim Rafał Trzaskowski i będziemy mieli prezydenta, który będzie życzliwy kobietom - odparła Lubnauer.

