Głosowanie po godzinie 21. Kiedy jest możliwe?

Wybory samorządowe 2024. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Bez względu na to, z jakimi wyborami – parlamentarnymi, samorządowymi, prezydenckimi czy do Parlamentu europejskiego – mamy do czynienia, lokale wyborcze otwarte są w tych samych godzinach, co regulują przepisy Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 39 paragrafem 2 tego kodeksu otwarte są od 7:00 do 21:00.