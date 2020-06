Głosowanie korespondencyjne w Polsce. Najważniejsze informacje. Wybory 2020

Jak będzie wyglądało głosowanie korespondencyjne podczas wyborów prezydenckich 2020 w Polsce? Kto może głosować korespondencyjnie? Kiedy i gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Głosowanie korespondencyjne w Polsce. Jak głosować korespondencyjnie?

W tym roku głosowanie w wyborach prezydenckich 2020, zarządzonych na 28 czerwca, odbędzie się w sposób tradycyjny, czyli w lokalach wyborczych, jak i w formie korespondencyjnej. Zgodnie z Ustawą z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, „Wyborca może głosować korespondencyjnie”.

Aby zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Mamy na to czas do 16 czerwca. Wyjątkiem są osoby, które podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – mogą one zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Jeśli natomiast zaczęliby kwarantannę przed terminem wyborów, mają czas na zgłoszenie najpóźniej do piątku 26 czerwca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach 2020 możemy zgłosić przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Możemy też zrobić to w urzędzie gminy, w której jesteśmy w spisie wyborców.

Zgłaszając chęć głosowania korespondencyjnego, musimy podać adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. "Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy” – czytamy w Serwisie RP.

Jak będzie wyglądało głosowanie korespondencyjne w wyborach 2020?

Osoby, które zgłoszą zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymają pakiety wyborcze. Będą one zawierały: kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a także instrukcję głosowania i kopertę zwrotną.

Aby oddać głos, na karcie do głosowania należy zaznaczyć znakiem „X” tylko jednego kandydata. Kartę należy umieścić w kopercie na kartę do głosowania i zakleić. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, wpisując swoje imię, nazwisko, numer PESEL i opatrując je własnoręcznym podpisem. Na koniec oświadczenie wraz z zaklejoną kopertą zawierającą kartę do głosowanie należy umieścić w kopercie zwrotnej, którą także trzeba zakleić, a na niej wpisać numer i adres właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Po oddaniu głosu i wypełnieniu oświadczenia, zaklejoną kopertę należy dostarczyć w dniu wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do obwodowej komisji wyborczej.

Głosowanie korespondencyjne w Polsce. Wybory 2020. O tym trzeba pamiętać

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w 2020 r. Jeśli zatem odbędzie się druga tura wyborów, to pakiet wyborczy zostanie wysłany wyborcy na ten sam adres, pod jakim przebywał on w czasie pierwszej tury wyborów.