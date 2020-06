Głosowanie korespondencyjne dla Polonii. Wybory 2020

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 28 czerwca. Epidemia koronawirusa sprawiła, że w Polsce będą to wybory łączone: głosy będzie można oddawać zarówno w tradycyjny sposób, jak i korespondencyjnie. Z kolei w przypadku Polaków mieszkających za granicą, obowiązywać będą różne przepisy. Zależne są one od sytuacji epidemicznej w danym kraju.

Wybory 2020. Głosowanie dla Polonii

Mieszany model głosowania będą mieli do wyboru Polacy mieszkający m.in. w Czechach, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii, Chinach czy Grecji. Będą oni mogli zdecydować, czy zagłosują w obwodowej komisji wyborczej, czy też korespondencyjnie. Z kolei w Austrii, Danii czy Indiach obowiązywać będzie tylko osobiste głosowanie. Pełna lista krajów i sposobu głosowania opublikowana zostanie przez MSZ w odpowiednim rozporządzeniu.

W przypadku głosowania korespondencyjnego możliwość zgłoszenia się do spisu wyborców będzie istnieć do 15 czerwca.

Głosowanie korespondencyjne za granicą. Czy Polonia będzie mogła głosować?

eszcze gdy wybory miały odbyć się 10 maja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej, że zgodnie z obowiązującym prawem konsulowie realizują swój obowiązek przygotowania wyborów, a jednocześnie monitorują sytuację panującą w danych państwach. MSZ zachęca obywateli do zgłaszania się do spisu wyborców. To nie zmieniło się w przypadku czerwcowego terminu wyborów.