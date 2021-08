Głośny apel papieża Franciszka. Wystąpił w specjalnym wideo

Apel papieża Franciszka. Powodem szczepionki na COVID-19

W projekcie "It's up to you" (to zależy od ciebie - red.) brali już udział m.in. byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, w tym Barack Obama i George W. Bush. Oprócz papieża Franciszka i polityków głos w sprawie walki z COVID-19 zabierają także eksperci.