Głośno o Kamińskim i Wąsiku w USA. Zagraniczne medium o sytuacji w Polsce

Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika odbiło się szerokim echem w zagranicznych mediach. W USA agencja AP udostępniła materiał o napiętej sytuacji w Polsce. Amerykanom pokazano m.in. najważniejsze momenty z głośnych wystąpień prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Przepytano również mieszkańców Warszawy, co sądzą o całej sytuacji z zatrzymaniem polityków PiS w Pałacu Prezydenckim. Wsłuchując się w ich opinie można wywnioskować, że zdania są podzielone, a Polacy już mają swoje teorie na temat działań rządu Donalda Tuska. - Chamstwo zwykłe. Tak postępują śmieciarze, a nie ludzie honoru - rzucił emeryt z Warszawy ws. zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. - Zgodnie z prawem zostali oni skazani za przestępstwo, więc powinni iść do więzienia. To jest normalna konsekwencja ich czynów - dodała w tej sprawie emerytka. - Uważam, że są to uczciwi ludzie, którzy chcieli zrobić dobrze dla Polski i za to spotkało ich aresztowanie - stwierdziła inna z zapytanych na ulicy kobiet. Co ciekawe, dziennikarzom AP udało się również porozmawiać z prawnikiem Marcinem Kruszewskim, który aktywnie działa w mediach społecznościowych, tłumacząc polskie prawo internautom na kanale o nazwie "Prawo Marcina". - Myślę, że poprzedniej władzy zależy, by ci politycy stali się męczennikami. W rozumieniu prawa są po prostu skazanymi prawomocnie przestępcami - wyjaśnił Kruszewski. Medium z USA dodało, że zdaniem części polskich prawników Andrzej Duda nie miał prawa ułaskawić Kamińskiego i Wąsika przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, podczas gdy prezydent dalej próbuje przekonać opinię publiczną, że jego ułaskawienie "pozostaje w mocy". Tymczasem BBC wydarzenia te nazywa "teatrem politycznym" i podkreśla, że spór wokół Wąsika i Kamińskiego to kolejna oś podziału między Prawem i Sprawiedliwością, a rządzącą koalicją.