1 z 9 Głośne zbrodnie 2021 roku. Jaworek, koszmar w Lublinie i śmierć pięcioosobowej rodziny

W 2021 roku w Polsce i na świecie doszło do wielu brutalnych przestępstw. Do najgłośniejszych spraw należy potrójne zabójstwo dokonane w Borowcach przez wciąż poszukiwanego Jacka Jaworka. Z kolei we wrześniu w Lublinie matka udusiła troje małych dzieci. Tragiczne wydarzenia miały też miejsce w Brandenburgii, gdzie 40-latek zastrzelił swoją żonę i trzy córki, po czym popełnił samobójstwo.