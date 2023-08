Głośna sprawa z udziałem Bartłomieja Misiewicza. Zadziwiająca reakcja sądu

- W sprawie nie wyznaczono terminu rozprawy głównej. Sprawa liczy 63 tomy, do akt sprawy dołączono kilkanaście tomów segregatorów z dokumentacją oraz materiały niejawne. Termin rozprawy zostanie wyznaczony po zapoznaniu się sędziego referenta z aktami sprawy, materiałami niejawnymi i obszerną dokumentacją stanowiącą załącznik do akt, co wymaga znacznego nakładu czasu i osobistego zaangażowania sędziego referenta - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Mirosława Chyr.