Głos z obozu PiS o Zełenskim. "Nie jest człowiekiem najmądrzejszym"

- Dobre relacje z administracją Donalda Trumpa, to jest gwarant naszego bezpieczeństwa. Wszystko inne jest mrzonkami, że obroni nas Unia Europejska czy stworzymy siły zbrojne na poziomie unijnym - stwierdził poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Głos z obozu PiS jest jasny. Dobre relacje z administracją Donalda Trumpa są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, a inne opcje, takie jak obrona przez Unię Europejską czy stworzenie sił zbrojnych na poziomie UE, są niepewne. W Sejmie pojawił się reporter WP Jakub Bujnik, który nie mógł przejść obojętnie obok słów innego posła PiS - Przemysława Czarnka, który nazwał prezydenta Ukrainy "głupkiem" po nieudanej wizycie w Białym Domu . Zapytaliśmy, co o tym stwierdzeniu i postawie Zełenskiego myśli poseł Kuźmiuk. - Nie nazwał go tak wprost, jednak nie ulega wątpliwości, że człowiek, który jedzie w takiej sytuacji, gdzie sprzęt z USA jest podstawą do jego sukcesu na froncie, i tam obraża gospodarza, to nie jest człowiekiem najmądrzejszym - dodał polityk PiS.