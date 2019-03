Głodziła suczkę i trzymała ją w wannie. 27-latka z Łodzi została zatrzymana

Policja zatrzymała w czwartek 27-latkę z Łodzi. Pod jej opieką była zagłodzona amstafka, którą odebrała kilka dni temu straż miejska. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

Opiekunka psa nie przyznała się do zarzucanego jej czynu - informuje lodz.wyborcza.pl.

- Wyjaśniła, że psem zajmowała się od listopada ubiegłego roku, kiedy jej matka wyjechała za granicę - powiedział portalowi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Zwierzęciem miała zajmować się jedynie przez kilka tygodni, a matka miała przekazać jej pieniądze na utrzymanie psa. Tak się jednak nie stało. Zwierzę pozostało pod jej opieką, doszło do zerwania kontaktów z matką, która nie przekazywała jej środków.

27-latka twierdzi, że była w złej sytuacji finansowej i nie miała pieniędzy na utrzymanie psa. Zapewnia jednak, że trzymała go w wannie tylko na czas sprzątania mieszkania. Kobieta została zatrzymana do dyspozycji prokuratury. W piątek śledczy podejmą decyzję w sprawie ewentualnych środków zapobiegawczych. 27-latce grozi nawet do pięciu lat więzienia.