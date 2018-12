Globalny Pakt na rzecz Migracji. Wiele hałasu o nic

Globalny Pakt ds. Migracji przez miesiące był przedmiotem spiskowych teorii, wywoływał kontrowersje, a nawet doprowadził do upadku rządu. Wszystko przez dokument, który nie ma żadnego praktycznego znaczenia.

W poniedziałek, niemal niepostrzeżenie, 168 państw podpisało w marokańskim Marakeszu Globalny Pakt na rzecz Migracji (Global Compact on Migration). Oenzetowski dokument wszedł więc życie, ale wbrew szerzącym się po internecie spiskowym teoriom na jego temat, nie spowodowało to żadnych widocznych skutków; państwa nie straciły z dnia na dzień, granice nie zostały otwarte na oścież, a Europy nie zalała świeża fala migrantów.

Fakt, że sprawa GCM doprowadziła do tak poważnych konsekwencji jest symptomatyczny. Choć podczas ceremonii w Marakeszu kanclerz Angela Merkel określiła pakt mianem "historycznego", w praktyce skutki dokumentu są znikome. Pakt nie jest prawnie wiążący i stanowi jedynie polityczną, aspiracyjną deklarację tego, jak powinno podchodzić się do migracji. Jest mowa o konieczności zapewnienia migrantom praw człowieka, o międzynarodowej współpracy w kwestii ratowania ich życia, czy zaleceniach dotyczących języka, jakim są opisywani Mimo to, porozumienie nie nakłada na państwa żadnych nowych obowiązków; w tekście wprost mówi i suwerennym prawie państw to kształtowania własnej polityki migracyjnej.