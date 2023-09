Glapiński obraźliwie o Tusku. Wraca też płaskowyż w Tatrach

- No to był płaskowyż w tym sensie, że się wznieśliśmy wysoko z inflacją, a potem ona tak dryfowała - kontynuował prezes NBP, próbując obrazować słowa ręką. - No jak to na płaskowyżu. Jak ktoś chodził po Tatrach, raz wyżej, raz niżej, ale generalnie na tym wysokim pułapie - opowiadał, nie przestając gestykulować.